Футболист "Астаны" отдал два ассиста и помог сборной выиграть матч Лиги наций

Сборная Армении по футболу переиграла Грузию в пятом туре группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Встреча прошла в Батуми и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.



В составе победителей отличились Геворг Казарян (33-я минута) и Саркис Адамян (86-я), которым успешно ассистировал полузащитник "Астаны" Тигран Барсегян. У проигравших один мяч с пенальти отыграл Вако (65-я).



Благодаря этому успеху Армения, набрав восемь очков, вышла на второе место в группе 2, а Грузия с шестью баллами расположилась на третьей строчке.



Отметим, что в этом матче сыграли и другие представители КПЛ: за хозяев - Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар"), Джаба Канкава, Ника Квеквескири (оба - "Тобол"), за гостей - Давид Юрченко ("Шахтер") и Арман Оганесян ("Тобол").