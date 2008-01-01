Футболист "Астаны" отдал два ассиста и помог сборной выиграть матч Лиги наций

А также выйти на второе место в группе.

Фото: uefa.com©
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Сегодня 08:45

Сборная Армении по футболу переиграла Грузию в пятом туре группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Батуми и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Геворг Казарян (33-я минута) и Саркис Адамян (86-я), которым успешно ассистировал полузащитник "Астаны" Тигран Барсегян. У проигравших один мяч с пенальти отыграл Вако (65-я).

Благодаря этому успеху Армения, набрав восемь очков, вышла на второе место в группе 2, а Грузия с шестью баллами расположилась на третьей строчке.

Отметим, что в этом матче сыграли и другие представители КПЛ: за хозяев - Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар"), Джаба Канкава, Ника Квеквескири (оба - "Тобол"), за гостей - Давид Юрченко ("Шахтер") и Арман Оганесян ("Тобол").

Метки:
Футбол Лига наций КПЛ-2020 Астана ФК Армения Грузия
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Сегодня 08:45
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