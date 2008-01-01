"Сногсшибательный гол". Eurosport отметил великолепный удар с центра поля футболиста сборной Казахстана

Eurosport не оставил без внимания гол-красавец, который забил полузащитник "Кайрата" Айбол Абикен за сборную Казахстана в пятом туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.



"Лига наций. Сногсшибательный гол сборной Казахстана с центра поля.



Сборная Казахстана потерпела на выезде поражение от Албании в матче группового этапа Лиги наций со счетом 1:3.



К 23-й минуте казахстанская команда пропустила второй гол. Сразу после этого гости разыграли мяч с центра, и Айбол Абикен тут же запустил его в ворота", - говорится в тексте.







Это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте. Следующую игру подопечные Михала Билека проведут на своем поле с Литвой 18 ноября.