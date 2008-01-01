Тренер сборной Казахстана нашел объяснение третьему поражению в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек
прокомментировал игру с Албанией
в пятом туре Лиги наций
.
"Пропустили три гола. Во втором тайме шансы были у Суюмбаева и Вороговского, жаль, что не забили. Тогда бы счет стал 2:3 и был бы шанс... Албания показала свое качество, хорошо играла и комбинировала, играла на хороших скоростях, хорошо держала мяч, у них хорошие нападающие. Для нас это был сложный матч. У нас будет три дня на восстановление, потом будем играть с Литвой. Это будет очень важный матч, в котором надо победить", - приводит слова Билека пресс-служба КФФ.
Встреча прошла в Тиране и завершилась
со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте. Следующую игру подопечные Михала Билека проведут на своем поле с Литвой 18 ноября.