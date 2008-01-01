"Наша сборная все равно прогрессирует". Ян Вороговский - о поражении Казахстана в Албании

В матче было забито четыре гола.

Фото: КФФ©
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Сегодня 07:18
Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский поделился своими эмоциями от прошедшей игры с Албанией в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла в Тиране и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

"Перед игрой настраивались, хотели обрадовать наших болельщиков. Конечно, хочу извиниться за такой результат. Наши ребята выкладывались, но это футбол, так вышло, что проиграли. Надеемся, что в следующих матчах мы будем прогрессировать. Сказалось отсутствие игроков, получивших травмы или пропустивших эту игру по другим причинам. Но хочу сказать, что наша сборная все равно прогрессирует. Уверен, в будущем мы будем лучше играть, лучше выглядеть", - приводит его слова пресс-служба КФФ.

После этой игры Казахстан с четырьмя очками остался на последнем, четвертом месте в группе 4, тогда как Албания набрала восемь баллов и поднялась с третьей строчки на вторую.

Следующий матч подопечные Михала Билека проведут против Литвы 18 ноября в Алматы.
Метки:
Футбол Лига наций Сборная РК по футболу Албания Вороговский Ян
Футбол Сборные
0
Сегодня 07:18
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