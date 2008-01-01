Футболист "Астаны" забил гол и вывел сборную на первое место в группе Казахстана в Лиге наций

Сборная Беларуси по футболу одержала победу над Литвой в пятом туре группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы 4 лиги С прошел в Минске и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Евгений Яблонский (5-я минута) и Макс Эбонг (20-я), выступающий за "Астану".

В другом матче группы Албания дома обыграла Казахстан со счетом 3:1.

Таким образом, Беларусь с десятью очками занимает первое место в группе. За ней следуют Албания (8), Литва (5) и Казахстан (4).

18 ноября в заключительном матче Беларусь сыграет на выезде с Албанией, а Литвы в Алматы встретится с Казахстаном.