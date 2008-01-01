Сборная Казахстана проиграла Албании и потеряла шансы на первое место в группе Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу проиграла Албании в матче пятого тура группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Тиране и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Первыми счет открыли албанцы. Сначала на 16-й минуте отличился Соколь Чикалеши, а спустя семь минут - Ардиан Исмайли.

Однако Казахстан еще до перерыва сумел один мяч отыграть - после ввода мяча в центре поля Айбол Абикен (25-я) вторым касанием отправил мяч в ворота соперника.

На 60-й минуте Александр Марочкин нарушил правила в своей штрафной и привез пенальти, который точно реализовал Рей Манай.

Практически в следующей атаке Казахстан имел шанс сократить отставание, однако Гафуржан Суюмбаев не забил в пустые ворота с пары метров.

После этой игры Казахстан с четырьмя очками замыкает квартет и потерял шансы на первое место в группе, тогда как Албания набрала восемь баллов.

Следующий матч подопечные Михала Билека проведут 18 ноября в Алматы и примут сборную Литвы. В этот же день Албания дома сыграет с Беларусью.