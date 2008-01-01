Футболист сборной Казахстана забил гол-красавец ударом с центра поля в матче Лиги наций

Игрок сборной Казахстана Айбол Абикен забил гол в ворота Албании с центра поля после его розыгрыша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось на 24-й минуте встречи, которая проходит в Тиране. До этого сборная Казахстана пропустила второй мяч в свои ворота, его автором стал Ардиан Исмайли. После розыгрыша мяча Абикен получил мяч и первым касанием пробил, а Этрит Бериша не смог ничего с этим сделать.

Первый гол в матче на 16-й минуте забил Соколь Чикалеши. Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу Албании.

Напомним, встреча пятого тура пройдет в Тиране на "Арена Комбетаре" и начнется в 23:00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Казахстан с четырьмя баллами занимает последнее, четвертое, место в группе, а Албания с пятью очками располагается на третьей строчке.