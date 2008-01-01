Казахстан и Албания огласили составы на матч Лиги наций

Сборные Казахстана и Албании огласили составы на матч пятого тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан: Стас Покатилов (В) - Гафуржан Суюмбаев (К), Нуралы Алип, Олжас Керимжанов, Александр Марочкин, Ян Вороговский - Исламбек Куат, Айбол Абикен, Абзал Бейсебеков - Абат Аймбетов, Алексей Щеткин;

Резерв: Дмитрий Непогодов (В), Мухаммеджан Сейсен (В) - Юрий Логвиненко, Тимур Досмагамбетов, Марат Быстров - Аслан Дарабаев, Юрий Перцух, Асхат Тагыберген, Максим Федин - Тохтар Жангылышбай, Сергей Хижниченко;

Главный тренер: Михал Билек.



Албания: Этрит Бериша (В) (К) - Фредерик Весели, Ардиан Исмайли, Берат Джимсити - Шериф Калаку, Амир Абраши, Ледин Мемушай, Эльседин Хюсай, Соколь Чикалеши - Мюрто Узуни, Рей Манай;

Резерв: Гентьян Сельмани (В), Альбан Ходжа (В) - Хюсен Мемола, Рамен Чепеле, Альби Дока, Марсель Исмаильгеци - Клаус Гьясуля, Линдон Селяхи, Юльбер Рамадани - Таулянт Сефери, Беким Баляй;

Главный тренер: Эдоардо Рея.



Напомним, встреча пятого тура пройдет в Тиране на "Арена Комбетаре" и начнется в 23:00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Казахстан с четырьмя баллами занимает последнее, четвертое, место в группе, а Албания с пятью очками располагается на третьей строчке.