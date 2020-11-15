Казахстан и Албания огласили составы на матч Лиги наций

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
ЧМ-2018
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстан и Албания огласили составы на матч Лиги наций

Встреча пятого тура пройдет в Тиране.

Казахстан и Албания огласили составы на матч Лиги наций
Фото: kff.kz
Новости спорта Футбол Сборные
0

Сборные Казахстана и Албании огласили составы на матч пятого тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан: Стас Покатилов (В) - Гафуржан Суюмбаев (К), Нуралы Алип, Олжас Керимжанов, Александр Марочкин, Ян Вороговский - Исламбек Куат, Айбол Абикен, Абзал Бейсебеков - Абат Аймбетов, Алексей Щеткин;

Резерв: Дмитрий Непогодов (В), Мухаммеджан Сейсен (В) - Юрий Логвиненко, Тимур Досмагамбетов, Марат Быстров - Аслан Дарабаев, Юрий Перцух, Асхат Тагыберген, Максим Федин - Тохтар Жангылышбай, Сергей Хижниченко;

Главный тренер: Михал Билек.

Албания: Этрит Бериша (В) (К) - Фредерик Весели, Ардиан Исмайли, Берат Джимсити - Шериф Калаку, Амир Абраши, Ледин Мемушай, Эльседин Хюсай, Соколь Чикалеши - Мюрто Узуни, Рей Манай;

Резерв: Гентьян Сельмани (В), Альбан Ходжа (В) - Хюсен Мемола, Рамен Чепеле, Альби Дока, Марсель Исмаильгеци - Клаус Гьясуля, Линдон Селяхи, Юльбер Рамадани - Таулянт Сефери, Беким Баляй;

Главный тренер: Эдоардо Рея.

Напомним, встреча пятого тура пройдет в Тиране на "Арена Комбетаре" и начнется в 23:00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Казахстан с четырьмя баллами занимает последнее, четвертое, место в группе, а Албания с пятью очками располагается на третьей строчке.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Сборная РК по футболу Албания Лига наций

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
21:56
Футбол

Казахстан и Албания огласили составы на матч Лиги наций
Сегодня
19:08
Футбол

Стал известен состав сборной Казахстана на матч с Албанией в Лиге наций
Сегодня
15:57
Футбол

Футболист расплакался во время интервью после исторического достижения своей сборной
Сегодня
15:01
Футбол

УЕФА сообщил об отмене матча Лиги наций
Сегодня
14:16
Футбол

Соперник сборной Казахстана лишился игрока французского клуба перед пятым туром в Лиге наций
Сегодня
13:52
Футбол

В России сделали прогноз на пятый матч сборной Казахстана в Лиге наций
Сегодня
12:17
Футбол

"Мы уважаем соперника, но не боимся". В сборной Казахстана сделали заявление перед матчем с Албанией
Сегодня
12:00
Футбол

Устоим в Тиране? Прямая трансляция матча Лиги наций Албания - Казахстан
Сегодня
10:10
Футбол

Испания на 89-й минуте спаслась от поражения в матче Лиги наций с двумя незабитыми пенальти Рамоса
Сегодня
08:47
Футбол

"Настрой боевой". Хижниченко - о юбилейном матче за сборную и встрече с Албанией в Лиге наций
Сегодня
08:20
Футбол

"Мы не хотим проиграть". Билек - о кадровых проблемах и матче в Албании
Вчера
23:25
Футбол

"Мы лучше Казахстана". Капитан сборной Албании - о матче Лиги наций и борьбе за первое место в группе
Вчера
22:04
Футбол

Мы знаем сильные и слабые стороны сборной Казахстана - тренер сборной Албании
Вчера
17:19
Футбол

Исламхан прояснил ситуацию с проваленным допинг-тестом. КФФ потребовала разъяснений от "Аль-Айна"
Вчера
12:22
Футбол

Квалификация ЧМ-2022. Гол Суареса, дубль полузащитника "Интера" и победа Бразилии
13 ноября
16:10
Футбол

Следующий соперник казахстанской "молодежки" проиграл лидеру группы в отборе на Евро-2021
13 ноября
12:43
Футбол

Сборная Казахстана провела тренировку перед последними матчами группы Лиги наций
13 ноября
12:21
Футбол

Начали отбор с разгрома от сборной Казахстана, но вышли на Евро. Что случилось с шотландцами?
13 ноября
11:11
Футбол

"Мне жаль". Вайсс покинул сборную Грузии после провала на Евро-2020
13 ноября
10:59
Футбол

Определились все участники Евро-2020
12 ноября
23:24
Футбол

Определены лучшие и худшие футболисты сборной Казахстана в матче с Черногорией
12 ноября
22:52
Футбол

"Наша цель - занять первое место". В сборной Албании высказались о матче с Казахстаном в Лиге наций
12 ноября
15:00
Футбол

Все довольны. Как сыграли соперники сборной Казахстана перед важными матчами Лиги наций?
12 ноября
13:32
Футбол

Опять не забили, но и не проиграли. Восемь статистических фактов после матча Казахстан - Черногория
12 ноября
12:36
Футбол

Стало известно наказание для Исламхана за провал допинг-теста
12 ноября
09:20
Футбол

"Мы приятно удивлены". Тренер Черногории похвалил игру сборной Казахстана
12 ноября
08:58
Футбол

"Ребята очень хорошо прибавили". Полузащитник сборной Казахстана прокомментировал ничью с Черногорией
12 ноября
08:15
Футбол

"У нас было несколько шансов забить гол". Главный тренер сборной Казахстана разобрал ничью с Черногорией
12 ноября
00:50
Футбол

Сборная Казахстана по футболу сыграла в нулевую ничью с Черногорией в матче с незасчитанным голом
11 ноября
23:47
Футбол

Видеообзор разгромного поражения "Барыса" от команды Скабелки
11 ноября
22:36
Футбол

В клубе ОАЭ рассказали о запрете для Исламхана выезжать в сборную Казахстана и о проваленном тесте на допинг
11 ноября
21:51
Футбол

Сборная Казахстана назвала состав на матч с Черногорией
13 октября
08:16
Футбол

Около матча Казахстан - Албания (0:0)
11 октября
20:03
Футбол

Исламхан на трибуне, Зайнутдинов в атаке. Фото с матча Казахстан - Албания в Лиге наций
10 октября
23:44
Футбол

Предыгровая тренировка сборной Казахстана перед матчем Лиги наций с Албанией
6 октября
23:54
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС перед матчами Лиги наций
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
10 октября 2019
21:27
Футбол

Фото с матча Казахстан - Кипр
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика