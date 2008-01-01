Стал известен состав сборной Казахстана на матч с Албанией в Лиге наций

Стал известен состав сборной Казахстана по футболу на матч с Албанией в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

С первых минут в воротах сыграет Стас Покатилов, а в поле - Александр Марочкин, Нуралы Алип, Олжас Керимжанов, Ян Вороговский, Гафуржан Суюмбаев, Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат, Айбол Абикен, Абат Аймбетов и Алексей Щеткин. Об этом в телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

Встреча пятого тура пройдет в Тиране на "Арена Комбетаре" и начнется в 23:00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Казахстан с четырьмя баллами занимает последнее, четвертое, место в группе, а Албания с пятью очками располагается на третьей строчке.