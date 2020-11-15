Футболист расплакался во время интервью после исторического достижения своей сборной

Футболист сборной Сан-Марино Данте Росси
не сдержал слез во время интервью - команда впервые в своей истории не проиграла два официальных матча подряд.
"Для меня это действительно мечта, мне нечего добавить. Моя семья и моя жена счастливы. Благодарю партнеров по команде и персонал. Посвящаю эту ничью всей стране - маленькой, но имеющей большое сердце, а также моей семье, жене, моим друзьям и товарищам", - цитирует 33-летнего защитника Eurosport
со ссылкой на Goal и San Marino RTV.
13 октября футболисты из Сан-Марино сыграли вничью с Лихтенштейном (0:0), а 14 ноября с таким же результатом завершили матч с Гибралтаром.
В группе 2 дивизиона D Лиги наций
, где выступают всего три сборные, команда Сан-Марино расположилась на последнем месте, набрав два очка в четырех играх.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне