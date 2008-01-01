УЕФА сообщил об отмене матча Лиги наций

УЕФА
отменил проведение матча Лиги наций
между сборными Румынии
и Норвегии
, запланированного на воскресенье, 15 ноября, сообщает Р-Спорт
.
Ранее норвежский игрок Омар Элабделлауи сдал положительный тест на коронавирус. После этого вся национальная команда по законам Норвегии была помещена на карантин в одном из отелей Осло. Сообщалось, что Норвежская футбольная ассоциация (NFF) получила письмо от местных органов здравоохранения с запретом на выезд команды за рубеж из-за случая заражения коронавирусом. В связи с данной ситуацией сборная Норвегии не смогла поехать в Румынию на матч Лиги наций.
УЕФА сообщил, что дело передано в дисциплинарный комитет союза. Сборной Норвегии может быть засчитано техническое поражение.
Норвежцы после четырех матчей с девятью очками занимают второе место в группе 1 дивизиона B Лиги наций. 18 ноября они в рамках турнира должны встретиться на выезде с Австрией.