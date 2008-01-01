УЕФА сообщил об отмене матча Лиги наций

Команде может быть засчитано техническое поражение.

Фото: fotball.no©
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Сегодня 15:01
УЕФА отменил проведение матча Лиги наций между сборными Румынии и Норвегии, запланированного на воскресенье, 15 ноября, сообщает Р-Спорт.

Ранее норвежский игрок Омар Элабделлауи сдал положительный тест на коронавирус. После этого вся национальная команда по законам Норвегии была помещена на карантин в одном из отелей Осло. Сообщалось, что Норвежская футбольная ассоциация (NFF) получила письмо от местных органов здравоохранения с запретом на выезд команды за рубеж из-за случая заражения коронавирусом. В связи с данной ситуацией сборная Норвегии не смогла поехать в Румынию на матч Лиги наций.

УЕФА сообщил, что дело передано в дисциплинарный комитет союза. Сборной Норвегии может быть засчитано техническое поражение.

Норвежцы после четырех матчей с девятью очками занимают второе место в группе 1 дивизиона B Лиги наций. 18 ноября они в рамках турнира должны встретиться на выезде с Австрией.
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Футбол УЕФА Лига наций Норвегия Румыния Коронавирус
Футбол Сборные
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Сегодня 15:01
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