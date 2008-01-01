Соперник сборной Казахстана лишился игрока французского клуба перед пятым туром в Лиге наций

Последний матч в группе команда Билека проведет 18-го числа.

Фото: ФК "Аяччо"©
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Сегодня 14:16
24-летний полузащитник сборной Албании и французского "Аяччо" Кязим Лячи не сыграет против Казахстана в пятом туре Лиги наций, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что хавбек в матчах второго и четвертого туров Лиги наций против сборной Литвы получил предупреждения, вследствие чего предстоящий домашний матч против казахстанской команды пропустит.

Встреча пройдет сегодня, 15 ноября, в Тиране и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.

В матче третьего тура, который состоялся 11 октября в Алматы, команды сыграли вничью - 0:0. Турнирная таблица группы 4 дивизиона С приведена по этой ссылке.

Отметим, что подопечные Михала Билека завершат групповой этап домашним матчем с Литвой 18 ноября.
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Футбол Сборные
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Сегодня 14:16
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