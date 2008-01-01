Соперник сборной Казахстана лишился игрока французского клуба перед пятым туром в Лиге наций

24-летний полузащитник сборной Албании
и французского "Аяччо" Кязим Лячи
не сыграет против Казахстана
в пятом туре Лиги наций
, сообщает KazFootball.kz
.
Отмечается, что хавбек в матчах второго и четвертого туров Лиги наций против сборной Литвы получил предупреждения, вследствие чего предстоящий домашний матч против казахстанской команды пропустит.
Встреча пройдет сегодня, 15 ноября, в Тиране и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.
В матче третьего тура, который состоялся 11 октября в Алматы, команды сыграли вничью - 0:0. Турнирная таблица группы 4 дивизиона С приведена по этой ссылке
.
Отметим, что подопечные Михала Билека завершат групповой этап домашним матчем с Литвой 18 ноября.