В России сделали прогноз на пятый матч сборной Казахстана в Лиге наций

Эксперт "Рейтинга Букмекеров"
Дмитрий Спирин поделился своим прогнозом на матч между сборными Албании
и Казахстана
в пятом туре группового этапа Лиги наций
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Встреча пройдет сегодня, 15 ноября, в Тиране и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
"В четвертом туре сборная Албании на выезде сыграла вничью с командой Литвы (0:0), а перед этим такой же результат был зафиксирован во встрече Казахстан - Албания. В результате турнирное положение в группе 4 дивизиона С стало очень запутанным.
Албанцы идут третьими, имея в своем активе пять очков. Но от лидирующей в квартете сборной Беларуси они отстают всего на два балла. Стоит отметить, что изначально именно Албания считалась фаворитом в этой группе.
Футболисты сборной Казахстана в прошлом туре уступили на выезде Беларуси со счетом 0:2. Таким образом, команда не выиграла в восьми из десяти матчей в Лиге наций (четыре ничьи, четыре поражения). Следует подчеркнуть, что в сборной сейчас много травмированных игроков, а полузащитник Бауыржан Исламхан провалил допинг-тест.
И все же мне кажется, что и пятый матч команды Албании в текущем розыгрыше Лиги наций будет низовым. В четырех играх эта команда забила два гола, пропустив лишь один. Судьбу предстоящей встречи вполне может решить один гол", - считает он.
В первом матче, который состоялся 11 октября в Алматы, команды не выявили сильнейшего - 0:0. С их турнирным положением можно ознакомиться здесь
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Отметим, что подопечные Михала Билека завершат групповой этап домашним матчем с Литвой 18 ноября.
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