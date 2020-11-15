"Мы уважаем соперника, но не боимся". В сборной Казахстана сделали заявление перед матчем с Албанией

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген
поделился мнением о предстоящем гостевом матче Лиги наций
против Албании
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Встреча пройдет сегодня, 15 ноября, в Тиране и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
"В матче с "Каспием" получил небольшое повреждение, но сейчас все хорошо. Албания - сильный соперник, их футболисты выступают в хороших чемпионатах. Хочется выделить их капитана Эльсеида Хюсая, выступающего за "Наполи".
Но какими сильными бы ни были футболисты, на поле все равны и игра сложится по-другому. Мы уважаем Албанию, но не боимся. У них тоже кадровые проблемы, как и у нас. С нами нет восьми футболистов, включая нашего капитана Бауыржана Исламхана. Но думаю, другие игроки достойно их заменят, все готовы на 100 процентов отстоять честь нашей страны", - приводит его слова KazFootball.kz
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Перед этой игрой Казахстан, набрав четыре очка, занимает последнее место в квартете 4 дивизиона С. Албания с пятью баллами идет на третьей строчке. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
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