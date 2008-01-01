Устоим в Тиране? Прямая трансляция матча Лиги наций Албания - Казахстан

Сегодня, 15 ноября, сборная Казахстана по футболу
сыграет с Албанией
в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Тиране и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Перед этой игрой Казахстан, набрав четыре очка, занимает последнее место в квартете 4 дивизиона С. Албания с пятью баллами идет на третьей строчке. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
.
В первом матче, который состоялся 11 октября в Алматы, команды не выявили сильнейшего - 0:0.
Отметим, что подопечные Михала Билека завершат групповой этап домашним матчем с Литвой 18 ноября.