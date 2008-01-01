Испания на 89-й минуте спаслась от поражения в матче Лиги наций с двумя незабитыми пенальти Рамоса

Это был пятый тур.

Фото: uefa.com©
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Сегодня 10:10
Сборная Испании по футболу избежала гостевого поражения в матче против Швейцарии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Базеле и завершилась со счетом 1:1. 

Первыми успеха добились хозяева усилиями Ремо Фройлера на 26-й минуте. Испанцы отыгрались за минуту до конца основного времени, когда отличился Жерар Морено. А перед этим гости дважды не забили пенальти, на 57-й и 80-й минутах Серхио Рамос с "точки" не смог переиграть Яна Зоммера. Кроме того, швейцарцы заканчивали игру в меньшинстве вследствие удаления Нико Эльведи на 79-й минуте.



После этой игры Испания с восемью очками расположилась на втором месте в группе 4 дивизиона А, а Швейцария с тремя баллами оказалась на последней, четвертой строчке.
Метки:
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