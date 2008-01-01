Исламхан прояснил ситуацию с проваленным допинг-тестом. КФФ потребовала разъяснений от "Аль-Айна"

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин рассказал о том, что разговаривал с капитаном сборной Бауыржаном Исламханом по поводу проваленного допинг-теста.

"Состоялся телефонный разговор с капитаном национальной сборной Бауыржаном Исламханом. Он заверил, что полностью выполнял инструкции клубного врача. Также Бауыржан готов пройти через любую проверку и сдать необходимые анализы.

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Казахстанская федерация футбола направила официальное письмо в клуб с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Будем надеяться, что она положительно разрешится в пользу самого футболиста. Федерация, в свою очередь, полностью поддерживает Исламхана и готова оказать необходимую помощь", - написал Айтхожин на своей странице в Instagram.

Стало известно наказание для Исламхана за провал допинг-теста

Исламхан сдал положительный допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов "Аль-Садд" - "Аль-Айн". Футболист не прибыл в расположение сборной Казахстана, которой 15 и 18 ноября предстоят матчи в рамках Лиги наций.