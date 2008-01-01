Квалификация ЧМ-2022. Гол Суареса, дубль полузащитника "Интера" и победа Бразилии

В Южной Америке состоялись матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022, сообщают Vesti.kz.

Колумбия на своей арене всухую проиграла сборной Уругвая - 0:3. Счет был открыт уже на пятой минуте форвардом "Манчестер Юнайтед" Эдинсоном Кавани. В начале второго тайма нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес закрепил преимущество гостей, реализовав пенальти. увеличил преимущество сборной Уругвая, уверенно реализовав пенальти. А окончательный счет на 73-й минуте установил Дарвин Нуньес из "Бенфики".

Сборная Чили в домашнем матче переиграла Перу со счетом 2:0. Дубль оформил полузащитник "Интера" Артуро Видаль, отличившийся на 20-й и 35-й минутах.

Бразилия благодаря голу форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино на 67-й минуте добилась минимальной победы над Венесуэлой.