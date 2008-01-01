Следующий соперник казахстанской "молодежки" проиграл лидеру группы в отборе на Евро-2021

Все мячи были забиты после перерыва.

Фото: КФФ©
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Сегодня 16:10
Сборная Фарерских островов по футболу проиграла в гостях Испании в рамках группового этапа отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Марбелье и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы на 67-й и 87-й минутах забили Андриа Педроса и Роберто Лопес.

Благодаря этому успеху испанцы набрали 25 очков и закрепили лидерство в группе 6, тогда как фарерцы с шестью баллами остались на последней, шестой строчке. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

Следующую игру Фареры проведут с Казахстаном. Матч пройдет в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова 17 ноября. С составом команды Алмаса Кулшинбаева можно ознакомиться здесь. УТС казахстанская сборная начнет 14 ноября.
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Сегодня 16:10
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