Следующий соперник казахстанской "молодежки" проиграл лидеру группы в отборе на Евро-2021

Сборная Фарерских островов по футболу
проиграла в гостях Испании
в рамках группового этапа отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча проходила в Марбелье и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы на 67-й и 87-й минутах забили Андриа Педроса и Роберто Лопес.
Благодаря этому успеху испанцы набрали 25 очков и закрепили лидерство в группе 6, тогда как фарерцы с шестью баллами остались на последней, шестой строчке. Турнирная таблица приведена по этой ссылке
.
Следующую игру Фареры проведут с Казахстаном. Матч пройдет в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова 17 ноября. С составом команды Алмаса Кулшинбаева можно ознакомиться здесь
. УТС казахстанская сборная начнет 14 ноября.