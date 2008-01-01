"Мне жаль". Вайсс покинул сборную Грузии после провала на Евро-2020

Экс-наставник "Кайрата" 56-летний словацкий специалист Владимир Вайсс покинул пост главного тренера сборной Грузии, сообщает KazFootball.kz.

Это произошло после невыхода его команды в финальную стадию Евро-2020. Путевку сборная Грузии потеряла в домашнем матче с Северной Македонией, который проиграла со счетом 0:1.

"Моя работа закончена. Мое время истекло. Спасибо грузинским болельщикам, игрокам и журналистам. Это было непростое время, но это были очень хорошие пять лет в моей жизни. Мне жаль", - сказал Вайсс на пресс-конференции.

Напомним, он работал в сборной Грузии с марта 2016 года, а контракт действовал до конца 2020 года. До этого с 2013 по 2015 год Вайсс возглавлял алматинский "Кайрат". С ним алматинская команда два раза становилась серебряным и единожды бронзовым призером КПЛ и дважды выигрывала Кубок страны.

Кроме того, сборная Грузии являлась соперником Казахстана по группе предыдущего розыгрыша Лиги наций, где и оформила путевку в следующую стадию.