Состоялись последние стыковые матчи квалификации, по итогам которых определились все участники Евро-2020, сообщают Vesti.kz.

Соперник Казахстана по группе предыдущего розыгрыша Лиги наций сборная Грузия не смогла выйти в финальную часть, проиграв на своем поле Северной Македонии со счетом 0:1.

Завоевала путевку сборная Венгрии, которая встречались с Исландией и выиграла со счетом 2:1. С таким же счетом в дополнительное время сборная Словакии переиграла Северную Ирландию. А Шотландия в серии пенальти обыграла Сербию, основное время завершилось вничью 1:1

Участники Евро-2020 распределились по группам следующим образом:

Группа А. Италия, Турция, Уэльс, Швейцария

Группа В. Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа С. Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония

Группа D. Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия

Группа Е. Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F. Германия, Португалия, Франция, Венгрия

Напомним, финальная часть чемпионата Европы должна была пройти летом 2020 года, но была перенесена на следующий из-за пандемии коронавируса.