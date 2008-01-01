Начали отбор с разгрома от сборной Казахстана, но вышли на Евро. Что случилось с шотландцами?

Димаш Тулегенов

Сборная Шотландии впервые за 24 года пробилась на чемпионат Европы. В стыковом матче подопечные Стива Кларка на выезде оказались сильнее сербов - 1:1 (5:4 - по пенальти). Корреспондент Vesti.kz разобрался в том, как команда, проигравшая сборной Казахстана со счетом 0:3 на самом старте квалификации, смогла пробиться на Евро.



21 марта 2019 года сборная Шотландии начала свой поход за путевкой на чемпионат Европы-2020, который позже будет перенесен на следующий год из-за коронавируса. В первом туре отборочного цикла шотландцам предстоял выезд в Астану (это были последние дни перед переименованием столицы в Нур-Султан). Помимо шотландской и казахстанской сборной в группе были команды Бельгии, России, Кипра и Сан-Марино. Тренировал национальную сборную тогда 60-летний Алекс Маклиш. Приехав в Казахстан, он вряд ли мог подумать о том, что это будет его последний матч перед увольнением.







Шотландцы были фаворитами этой встречи. Это добротная сборная из футбольной страны, а если учесть неудачные выступления команды Казахстана в отборочных циклах крупных международных соревнований, то казалось, что гости обязаны выиграть.

Непонятно, что случилось с шотландцами в тот вечер, но уже на десятой минуте игры табло "Астана-Арены" слепило находящихся в восторге зрителей счетом 2:0.

На шестой минуте отличился Юрий Перцух, а на десятой закрепил успех партнера Ян Вороговский. И если недоумевающим шотландским болельщикам казалось, что дело в плохом настрое на первый тайм, а на второй сборная выйдет совсем другой, то у казахстанцев на это был свой ответ. Имя этому ответу - Бахтиер Зайнутдинов. Футболист сборной Казахстана довел счет до неприличного - 3:0. В конечном итоге с этим счетом и завершился матч.

После сенсационного разгрома Шотландская футбольная ассоциация приняла решение уволить Маклиша с поста главного тренера. Но уйти Алекс должен был уже после следующего матча с Сан-Марино, который состоялся тремя днями позже. Его команда выиграла - 2:0, но это не спасло тренера.







Следующим главным тренером сборной стал бывший защитник "Челси" Стив Кларк. Он начал свой путь с домашней победы над командой Кипра - 2:1. Затем шотландцы были разгромлены со счетом 3:0 вновь, но на этот раз роль карателя сыграла сборная Бельгии, поэтому поражение не стало чем-то особенным.

В сентябре подопечные Кларка в родных стенах играли против России. По игре шотландцы выступили достойно, но по счету - неудовлетворительно. Мало кто ждал победы, даже при наличии шансов, но болельщики надеялись хотя бы на ничью, однако россияне смогли одержать волевую победу - 1:2. После этого матча стало ясно, что напрямую шотландцы на Чемпионат Европы уже не попадут.



Затем команду ждали еще две игры против фаворитов из Бельгии и России. В обеих встречах британскую команду разнесли с одинаковым счетом 4:0. Но после пришла очередь побеждать команде Кларка. Дома шотландцы камень на камне не оставили от Сан-Марино - 6:0, позже сборная вновь разобралась с киприотами - 2:1, а десятый, заключительный тур, ознаменовался долгожданной встречей с командой Казахстана.

Шотландцы явно точили зуб на нашу сборную, ведь мартовское поражение было не столько досадным, сколько унизительным. Но и в этом ноябрьском матче все началось по кошмарному для хозяев сценарию. На 34-й минуте голкиперу Дэвиду Маршаллу пришлось вытаскивать мяч из сетки ворот после великолепного удара Зайнутдинова.

Шотландцы проиграли казахстанцам третий тайм подряд, но во второй половине последнего тура квалификации они отыгрались за все. Дубль Джона Макгинна и гол Стивена Нейсмита принесли команде победу. 15 очков из 30 возможных, третье место из шести. Шотландцы вышли из группы, но все еще не пробились на Евро.







9 октября сборная Шотландии принимала дома команду Израиля. Это был своего рода полуфинал стыковых матчей. Командам не удалось забить с игры, хотя шотландцы нанесли большее количество ударов. В серии послематчевых пенальти хозяева не ошиблись ни разу, забив пять из пяти. Общий счет по итогам "футбольной лотереи" - 5:3.



В решающем матче за выход на Евро шотландцев ждала выездная игра с грозными сербами. Перспективная балканская сборная, состоящая из относительно молодых игроков, была фаворитом встречи. Уверенно говорил о скором выходе на Евро в интервью нашему сайту и известный казахстанским болельщикам нападающий Джордже Деспотович. Но все пошло не по плану сербов. На 52-й минуте отличился Райан Кристи, выведший Шотландию вперед. Лишь в самой концовке встречи сербы смогли вернуться в игру после гола форварда "Реала" Луки Йовича.

По итогам 120 сыгранных минут победителя выявить не удалось - 1:1. В серии пенальти первые начинали шотландцы. Они вновь забили все свои одиннадцатиметровые, а вот у сербов не реализовал свой шанс Александар Митрович, подошедший к точке пятым. 5:4 - Шотландия выходит на Евро, а сербам нужно будет ждать еще несколько лет.







Приход Кларка повлек за собой крупные изменения в игре шотландцев. Сейчас у команды серия из девяти матчей без поражений. Да и вообще, после прихода нового тренера шотландцы проиграли четыре игры - по две России и Бельгии.

Кроме того, тренер начал вызывать в сборную новых лиц, к примеру, форварда "КПР" Линдона Дайкса, который забил несколько важных голов этих матчах. Будет очень любопытно посмотреть на сборную Шотландии на Евро.



На чемпионате Европы Шотландия сыграет в квартете D вместе со сборными Англии, Хорватии и Чехии. Ранее определились все участники первенства Европы.