Определены лучшие и худшие футболисты сборной Казахстана в матче с Черногорией

Названы лучшие и худшие игроки сборной Казахстана по футболу
в товарищеском матче против Черногории
(0:0), сообщает KazFootball.kz
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По данным InStat, лучшим в казахстанской команде стал Аслан Дарабаев, чей индекс составил 260. Худшим оказался Алексей Щеткин - 194.
Топ-5 лучших игроков сборной Казахстана:
1. Аслан Дарабаев - 260;
2. Дмитрий Непогодов - 252;
3. Ян Вороговский - 249;
4. Абзал Бейсебеков - 237;
5. Нуралы Алип - 235.
Топ-5 худших игроков сборной Казахстана:
1. Алексей Щеткин - 194;
2. Айбол Абикен - 198;
3. Сергей Хижниченко - 198;
4. Тохтар Жангылышбай - 199;
5. Юрий Перцух - 201.
Сборная Казахстана по футболу сыграла в нулевую ничью с Черногорией в матче с незасчитанным голом
Следующие матчи подопечные Михала Билека проведут в рамках Лиги наций. 15 ноября в гостях сыграют с Албанией, а 18-го числа дома примут Литву. Более подробно с турнирным положением команд в группе 4 дивизиона С можно ознакомиться здесь
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