"Наша цель - занять первое место". В сборной Албании высказались о матче с Казахстаном в Лиге наций

Албанцы идут третьими в группе.

Юльбер Рамадани. Фото: tvklan.al©
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Сегодня 22:52
Полузащитник сборной Албании Юльбер Рамадани поделился своими ожиданиями от домашнего матча с Казахстаном в рамках группового этапа Лиги наций. Его комментарий приводится на сайте Федерации футбола Албании.

- Какого соперника вы считаете самым сложным из тех, что остались? Противостояние с Казахстаном или с Беларусью?

- Думаю, для нас важны обе игры, потому что наша цель - занять первое место. И мы обязательно должны выиграть эти встречи.

- Считаете ли вы, что вам предоставят игровое время в этих матчах?

- Обычно я приезжал в сборную играть, но все решает тренер. Я всегда выкладываюсь на тренировках, буду работать как можно больше. Для меня важно быть в национальной команде.

- Достижима ли цель, учитывая, что эти две команды действительно ниже нашего уровня?

- Думаю, к ним нужно подходить серьезно и проводить матчи один за другим. Сначала с Казахстаном, потом с Беларусью. Думаю, в обоих матчах мы можем достичь положительного результата.

Напомним, матч пятого тура Албания - Казахстан пройдет 15 ноября. Перед этой игрой албанцы с пятью очками занимают третье место, тогда как казахстанцы с минимальным отставанием идут четвертыми. Более подробно с турнирным положением команд в группе 4 дивизиона С можно ознакомиться здесь.
Метки:
Футбол Албания Лига наций Сборная РК по футболу
Футбол Сборные
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Сегодня 22:52
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