Все довольны. Как сыграли соперники сборной Казахстана перед важными матчами Лиги наций?

Димаш Тулегенов

После сыгранного товарищеского матча с Черногорией (0:0) сборной Казахстана предстоит подготовка к двум заключительным встречам в Лиге наций - против Албании в гостях и Литва дома. Корреспондент Vesti.kz оценил подготовку соперников казахстанцев к этим матчам.



Накануне команда Михала Билека смогла отстоять нулевую ничью в Черногории, а тренерский штаб подобрал любопытный состав на эту игру. Генеральная репетиция к важнейшим матчам сборной в уходящем году позади. Нулевая ничья на выезде - далеко не самый плохой результат, учитывая, что ранее черногорцы трижды громили сборную Казахстана. Но ближайшие оппоненты казахстанцев из Албании и Литвы не стали довольствоваться ничейным исходом и теперь могут похвастаться победами.



Со сборной Албании казахстанцам предстоит матч 15 ноября. Вчера албанцы на своем поле принимали сборную Косова. Состав тоже нельзя назвать оптимальным, многие основные игроки вышли лишь на замену. Тем не менее албанцы смогли одержать победу - 2:1. В составе победителей отличились нападающий австрийского "Штурма" Беким Баляй и вингер венгерского "Ференцвароша" Мирто Узуни. Лишь за пять минут до конца основного времени матча гости отыграли один гол с пенальти.







Без особых проблем сложилась контрольная встреча и для литовцев, которых команда Казахстана примет 18 ноября в Алматы. Но, в первую очередь, эта сборная сейчас думает о ближайшей игре в гостях против команды Беларуси, которая пройдет 15 ноября. Вчера литовцы обыграли национальную команду Фарерских островов. Гости пропустили два гола в самом конце первого тайма, дубль записал на свой счет полузащитник клуба "Кауно Жальгирис" Гратас Сиргедас. Лишь на второй добавленной минуте к основному времени матча островитяне отыграли один мяч (2:1).



Если рассмотреть уровень оппозиции команд, то тут могут возникнуть спорные моменты. Вышеперечисленные сборные, мягко говоря, не славятся своей стабильностью. Команда Косова не побеждает уже в девяти матчах подряд. Зато в той самой победной игре, которая прошла в октябре прошлого года, сборной удалось обыграть черногорцев (2:0).







Сборная Фарерских островов за последние два года побеждала лишь Мальту и Андорру (по два раза). А вот Литва набрала очень достойную серию, так как национальная команда не проигрывает уже пять матчей. Последнее поражение было зафиксировано в матче первого тура Лиги наций против сборной Казахстана в родных стенах - 0:1. С тех пор литовцы выиграли на выезде Албанию (1:0) и Эстонию (3:1), а дома вничью сыграли с белорусами (2:2) и теми же албанцами (0:0).

Сейчас статистика говорит о том, что насколько бы албанская сборная ни была громче литовской, прибалтийская команда демонстрирует более слаженную и стабильную игру. Поэтому еще непонятно, с кем из соперников сборной Казахстана будет тяжелее, ведь вдобавок у литовцев будет желание взять реванш за сентябрьское поражение.

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