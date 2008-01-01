Стало известно наказание для Исламхана за провал допинг-теста

Футболист сборной Казахстана и полузащитник "Аль-Айна" Бауыржан Исламхан может быть дисквалифицирован на шесть месяцев из-за положительного допинг-теста, сообщает Alittihad.ae.

По информации источника, Исламхан пройдет еще один тест в официально аккредитированной лаборатории. Азиатская конфедерация футбола (AFC) отстранила игрока от матчей до тех пор, пока он не прояснит причины попадания обнаруженного вещества в его организм.

Ожидается, что Исламхан будет отстранен, что может потребовать от команды "Аль-Айн" искать замену в будущем, тем более что дисквалификация может составлять до шести месяцев, а в некоторых случаях даже больше.

Стал известен виновник провала Исламханом допинг-теста

Напомним, Исламхан сдал положительный допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов "Аль-Садд" - "Аль-Айн". Футболист не прибыл в расположение сборной Казахстана, которой 15 и 18 ноября предстоят матчи в рамках Лиги наций.