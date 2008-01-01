"Мы приятно удивлены". Тренер Черногории похвалил игру сборной Казахстана

Ассистент главного тренера сборной Черногории по футболу Миодраг Джудович в интервью пресс-службе КФФ подвел итоги товарищеского матча с Казахстаном (0:0).

"Могу сказать, что мы довольны ничьей. Считаю, что в первом тайме сборная Казахстана лучше выглядела, создав три-четыре хороших голевых момента, и нас выручил вратарь. Во втором тайме мы сыграли немного лучше и интереснее - у нас было несколько моментов. Мы смогли улучшить игру с помощью замен. В принципе, ничья - нормальный результат. Мы готовились к этой игре и увидели у вас молодых футболистов, новых. Мы уже играли между собой в 2016 или в 2017 году. Идет изменение команды, что позитивно. Команда выглядела сильно и хорошо физически готовой в первом тайме. Мы приятно удивлены", - сказал Джудович.