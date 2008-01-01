"Ребята очень хорошо прибавили". Полузащитник сборной Казахстана прокомментировал ничью с Черногорией

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Аслан Дарабаев поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Черногории (0:0). Его слова приводит пресс-служба КФФ.

"Очень приятно было вернуться. Искренне рад помочь сборной. Это очень приятное событие. Я надеюсь, что для болельщиков Казахстана это был небольшой праздник и мы их порадовали немного, хоть была и товарищеская игра. Непростая игра была в физическом плане. Перелеты и акклиматизация... Я думаю, это сказывается. Самое главное - это результат. Мы стараемся поймать уверенность. Я очень рад, что команда старается играть в мяч, не боясь его потерять, играть в футбол. Мне нравится, что мы играем в прессингующий футбол. Все это придает уверенности ребятам. Через это мы будем прогрессировать. Я чувствую, как ребята очень хорошо прибавили: индивидуально и как команда в целом. Игра была равной, возможно - с небольшим преимуществом хозяев поля. Я считаю, острее моменты были у нас, не считая одного эпизода во втором тайме", - сказал Дарабаев.

Ранее итог матчу подвел Михал Билек. Главный тренер сборной Казахстана остался доволен игрой своих подопечных.

Теперь команде предстоят два матча в группе Лиги наций - 15 ноября в гостях с Албанией и 18-го в Алматы с Литвой.