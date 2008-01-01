"У нас было несколько шансов забить гол". Главный тренер сборной Казахстана разобрал ничью с Черногорией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек прокомментировал результат товарищеского матча с Черногорией (0:0). Его слова приводит официальный сайт КФФ.

- Мы сыграли очень хороший матч: дисциплинированно, организованно, качественно. У нас было несколько шансов забить гол. Первый тайм был очень хороший. Наши игроки много прессинговали, отбирали много мячей и проводили быстрые атаки. Во втором тайме мы были под давлением соперника. Но мои игроки отработали очень хорошо. Через четыре дня нас ждет важный матч со сборной Албании. Дальше дома играем с литовцами. Поэтому сегодня некоторые футболисты не играли, - сказал Билек на послематчевой пресс-конференции.

Теперь подопечным Билека предстоят два матча в группе Лиги наций - 15 ноября в гостях с Албанией и 18-го в Алматы с Литвой.