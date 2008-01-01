Сборная Казахстана по футболу сыграла в нулевую ничью с Черногорией в матче с незасчитанным голом

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Черногорией в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Подгорице и завершилась со счетом 0:0. Подробнее со статистикой можно ознакомиться по этой ссылке.

На 15-й минуте казахстанский форвард Сергей Хижниченко забил гол. Но его не засчитали из-за офсайда. Ворота сборной защищал Дмитрий Непогодов.

Напомним, что в расположение команды не прибыл ряд ведущих игроков, в числе которых проваливший допинг-тест Бауыржан Исламхан и получивший черепно-мозговую травму после удара коленом в голову Бахтиер Зайнутдинов.

Впереди у подопечных Михала Билека два последних матча в группе Лиги наций - 15 ноября в гостях с Албанией и 18-го в Алматы с Литвой.

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