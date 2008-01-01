В клубе ОАЭ рассказали о запрете для Исламхана выезжать в сборную Казахстана и о проваленном тесте на допинг

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" запретил капитану сборной Казахстана Бауыржану Исламхану принимать участие в последних матчах группы Лиги наций. Об этом заявил тренер команды Педро Эммануэль.

По его словам, клуб воспользовался своим правом наложить вето из-за пандемии коронавируса. Также он рассказал, что юридический отдел "Аль-Айна" работает над ситуацией с допингом, в которую угодил казахстанский футболист.

Напомним, стало известно, что тест Исламхана показал наличие в его организме запрещенных препаратов. Ему грозит дисквалификация. При этом появилась информация, что виноват во всем доктор команды.

"Это дело, конечно, подпадает под сферу действия закона, и мы, конечно, поддерживаем Исламхана, и это нелегко не только для Исламхана, но и для клуба, но, как я указал, юридический отдел работает над рассмотрением дела и мы ждем результатов. После этого мы решим, что будет дальше.

Что касается игрока Лабы - и то же самое относится к Исламхану и Уилсону Эдуардо - руководство клуба отказало им в выезде и участии в своих национальных командах в соответствии с правилами, которые не обязывают клубы отправлять своих игроков в национальные команды в обстоятельствах, связанных с карантином или изоляцией. Клуб должен был принять это решение, чтобы не потерять своих игроков на две недели после их возвращения. Это нанесет большой урон команде, поскольку они не будут играть в четырех-пяти матчах, что мы не можем себе позволить", - цитирует тренера сайт клуба.

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