Димаш Тулегенов

Сборная Казахстана по футболу готовится к первому почти за два года товарищескому матчу. На выезде команда Михала Билека сыграет с Черногорией. Корреспондент Vesti.kz изучил заявку черногорцев на эту игру и выделил тех футболистов, кто уже играл со сборной Казахстана либо с одним из клубов КПЛ.



Стефан Мугоша ("Инчхон Юнайтед", Южная Корея)







28-летний нападающий уже три года выступает в южнокорейском чемпионате. До этого он играл в чемпионатах Молдовы и Черногории, а еще шесть сезонов выступал за четыре разных клуба второй немецкой бундеслиги. В рамках квалификации на Чемпионат мира-2018 сборные Казахстана и Черногории находились в одной группе. Мугоша принял участие в гостевой игре, которая состоялась на "Астана-Арене" в сентябре 2017 года. Черногорцы победили со счетом 3:0, а Стефан отыграл семь минут в концовке поединка.



Марко Бакич ("Мускрон", Бельгия)







Полузащитнику Бакичу 27 лет. За годы своей карьеры он уже успел поиграть на родине, в Италии, Португалии и Испании. Третий сезон он выступает за "Мускрон" в чемпионате Бельгии. В октябре 2016 года принял участие в матче все того же группового этапа квалификации, только в домашней для черногорцев встрече. Эта игра завершилась сокрушительным поражением команды Казахстана - 0:5. Бакич вышел на замену на 82-й минуте матча.



Даниэль Петкович ("Анже", Франция)







27-летний вратарь уже четвертый сезон выступает во Франции. Два года он отыграл за "Лорьян" во втором дивизионе, а теперь играет за "Анже" в первом. В гостевой встрече 2017 года Петкович отыграл 90 минут против команды Казахстана, сохранив свои владения в неприкосновенности.



Милош Драгоевич ("Будучность", Черногория)







Драгоевич - еще один голкипер в этом списке. Против сборной Казахстана он еще не играл, зато в активе 31-летнего стража ворот - матч квалификации Лиги Европы 2020/21 против "Астаны". Встреча, проходившая в Алматы, завершилась сенсационной минимальной победой черногорского клуба - 0:1.



Стефан Савич ("Атлетико Мадрид", Испания)







Савич является одним из самых опытных и известных игроков своей страны. В Казахстане Стефан был не единожды. В 2015 году он приезжал на матч групповой стадии Лиги чемпионов "Астана" - "Атлетико". Тогда на "Астана Арене" он не сыграл, оставшись на скамейке запасных. Зато Савич играл в домашней игре против "Астаны", когда "матрасники" выиграли со счетом 4:0. В обеих встречах между сборными Черногории и Казахстана Савич также проводил на поле все 90 минут, а в домашнем матче отметился забитым голом.



Марко Симич ("Лиепая", Латвия)







33-летний оборонец Симич с 2016 года играет в странах из постсоветского пространства. Сначала Марко выступал за "Ростов", затем три года отдал узбекистанскому "Пахтакору". С этого года играет в Латвии. Симич отыграл полностью обе последние встречи между этими сборными, а в гостевой встрече отметился забитым мячом и желтой карточкой.



Жарко Томашевич ("Астана", Казахстан)







Защитник "Астаны" Томашевич выступает за столичный клуб с прошлого года. В этом сезоне КПЛ Жарко провел 11 матчей, забив в них три мяча. В отборе на ЧМ-2018 Томашевич сыграл обе встречи против Казахстана, проведя на поле 180 минут. В домашнем матче Жарко забил один из мячей своей команды.



Адам Марушич ("Лацио", Италия)







28-летний полузащитник Марушич проводит четвертый сезон в составе крепкого итальянского клуба "Лацио". В отборе на ЧМ-2018 Марушич без замен отыграл обе встречи с казахстанской сборной, в домашней игре отметившись ассистом.



Никола Вукчевич ("Леванте", Испания)







В 22-летнем возрасте Вукчевич уехал из Черногории и подписал контракт с португальской "Брагой". Спустя еще пять лет Никола перебрался в чемпионат Испании, став футболистом "Леванте". Никола имеет за плечами два матча против сборной Казахстана, в одном из которых ему удалось забить.



Владимир Йовович ("Яблонец", Чехия)







Этот 26-летний полузащитник еще не играл против сборной Казахстана, зато провел две встречи против "Астаны" в групповом этапе Лиги Европы 2018/19 за "Яблонец". В домашнем матче (1:1) Йовович сыграл 87 минут, а в гостевом (победа "Астаны" 2:1) - 89 минут.



Небойша Косович ("Кайрат", Казахстан)







В активе 25-летнего Косовича уже два сезона в КПЛ за "Кайрат". В текущем розыгрыше он провел 16 матчей в чемпионате Казахстана, забив четыре гола. Также Косович играл против Казахстана в гостевом матче 2017 года. Тогда Небойша вышел в старте и был заменен на 54-й минуте игры.



Александар Шчекич ("Партизан", Сербия)







28-летний хавбек Шчекич знает, каково играть против сборной Казахстана и "Астаны". С казахстанским клубом Александар играл в прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы. "Партизан" оба раза переиграл чемпионов Казахстана, а сам Шчекич провел полный матч в Сербии и 25 минут отыграл на "Астана-Арене". В домашнем разгроме казахстанской сборной он тоже принял участие, сыграв 83 минуты.



Вукан Савичевич ("Самсунспор", Турция)







26-летний Савичевич сейчас играет во втором дивизионе Турции. Пять с половиной лет назад Вукан выступал за сербскую "Црвену Звезду" и играл в квалификации Лиги Европы против "Кайрата". В обоих матчах он сыграл по 90 минут, а на "Центральном" отметился единственным голом своей команды с пенальти. "Кайрат" прошел своих соперников с общим счетом 4:1.



Фатос Бечирай ("Висла Краков", Польша)







32-летний форвард играет в одной команде с Георгием Жуковым. В матчах квалификации ЧМ-2018 Бечирай провел обе встречи против команды Казахстана, забив в каждой из них по голу.



Стеван Йоветич ("Монако", Франция)







Известный черногорский нападающий Йоветич провел два ударных матча против сборной Казахстана несколько лет назад. В домашнем разгроме он сыграл 90 минут, забил сам и помог это сделать партнеру. Спустя год, уже в Астане, Йоветич отыграл 72 минуты и отдал голевую передачу.



Напомним, что матч между сборными Черногории и Казахстана состоится сегодня, 11 ноября. Начало матча в 23:00 по столичному времени. Ранее мы сообщали о том, где будут транслировать игру.



Фото: KPFL (1), ФК "Брага" (2), ФК "Лорьян" (3), sportske.ba (4), zimbio.com (5), ФК "Пахтакор" (6), ФК "Астана" (7,12), gazzamercato (8), sansasport.com (9), ФСЧ (10), ФК "Кайрат" (11), ФК "Висла Краков" (13), vijesti.me (14)