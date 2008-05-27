Одни разгромы, или как ранее сборная Казахстана играла с Черногорией

Футбольные сборные Черногории
и Казахстана
прежде встречались три раза. Первая игра состоялась в 2008 году, она была товарищеской, другие два матча прошли в рамках квалификации чемпионата мира, сообщает KazFootball.kz
.
Все три матча завершились крупными победами черногорцев.
Черногория - Казахстан 3 игры /+3=0-0/ мячи 11-0:
1. 27.05.2008. Подгорица. ТМ. Черногория - Казахстан 3:0;
2. 08.10.2016. Подгорица. ОЧМ. Черногория - Казахстан 5:0;
3. 01.09.2017. Астана. ОЧМ. Казахстан - Черногория 0:3.
Отметим, что четвертый матч команд, который будет носить товарищеский характер, пройдет сегодня, 11 ноября, в Подгорице. Начало - в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
Цифры не врут. В последних десяти "товарняках" за сборную Казахстана сыграли 54 футболиста