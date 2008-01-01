"Будут намеренно рисковать". В России сделали прогноз на матч сборных Черногории и Казахстана

Vseprosport
считает, что товарищеский матч между сборными Черногории
и Казахстана
получится результативным, поскольку подопечные Михала Билека
будут намеренно рисковать, наигрывая новые сочетания в атаке.
Встреча состоится в Подгорице и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
"Черногория
Сборная Черногории в последнем поединке неожиданно проиграла сборной Люксембурга, уступив 1:2. После этого поражения было потеряно лидерство в своей группе Лиги наций. Команде не хватает стабильности, порой в очень важных поединках может последовать провал.
Подопечные Фарука Хаджибегича нацелены отвоевать первую позицию у Люксембурга в Лиге наций, чтобы перейти в дивизион В.
Казахстан
Подопечные Михала Билека не лучшим образом действуют в последних встречах. Команда дважды проиграла сборной Беларуси (1:2 и 0:2) и сыграла вничью с албанцами (0:0).
В Лиге наций пока казахстанцы идут на последнем месте, но отставание от лидера составляет три очка, поэтому еще остается возможность все исправить. Заметно, что сборная Казахстана может прибавить, но нужно болельщикам набраться терпения. Особенно видны проблемы в созидании.
Статистика
Между собой команды встречались трижды в истории. Во всех матчах победа оставалась за черногорцами.
Прогноз
Сборная Черногории выглядит фаворитом только на бумаге. Гости сейчас в каждом матче пытаются действовать очень дисциплинированно. Надежная игра в обороне является приоритетной задачей для сборной Казахстана. Правда, в товарищеском матче может все измениться. Подопечным Михала Билека нужно играть на победу в оставшихся поединках Лиги наций.
Мы считаем, что гости будут намеренно рисковать, наигрывая новые сочетания в атаке. Учитывая все это, предпосылки для результативной встречи увеличиваются", - говорится в тексте.
После вояжа в Черногорию подопечные Михала Билека сыграют в рамках Лиги наций с Албанией (15 ноября, на выезде) и Литвой (18 ноября, дома). С турнирным положением команды в группе 4 дивизиона С можно ознакомиться здесь
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