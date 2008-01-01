Прямая трансляция товарищеского матча сборной Казахстана с Черногорией

Команда Билека столкнулась с кадровыми трудностями.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 10:00
Сегодня, 11 ноября, сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с Черногорией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоится в Подгорице и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Исламхана не отпустил клуб". Билек - о кадровых проблемах и товарищеском матче с Черногорией

После вояжа в Черногорию подопечные Михала Билека сыграют в рамках Лиги наций с Албанией (15 ноября, на выезде) и Литвой (18 ноября, дома). С турнирным положением команды в группе 4 дивизиона С можно ознакомиться здесь.
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Черногория
Футбол Сборные
0
Сегодня 10:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»