Прямая трансляция товарищеского матча сборной Казахстана с Черногорией
Команда Билека столкнулась с кадровыми трудностями.
Фото: КФФ©
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Сегодня 10:00
Сегодня, 11 ноября,
сборная Казахстана по футболу
проведет товарищеский матч с
Черногорией
, сообщает корреспондент
Vesti.kz
.
Встреча состоится в Подгорице и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном
сайте
телеканала.
"Исламхана не отпустил клуб". Билек - о кадровых проблемах и товарищеском матче с Черногорией
После вояжа в Черногорию подопечные Михала Билека сыграют в рамках Лиги наций с Албанией (15 ноября, на выезде) и Литвой (18 ноября, дома). С турнирным положением команды в группе 4 дивизиона С можно ознакомиться
здесь
.
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Футбол
Сборные
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Сегодня 10:00
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