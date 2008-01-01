Форвард сборной Казахстана рассказал о победном настрое на матч с Черногорией

Начало - в 23:00.

Фото: КФФ©
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Сегодня 09:10
Нападающий сборной Казахстана по футболу Тохтар Жангылышбай прокомментировал предстоящую товарищескую игру с Черногорией.

Матч пройдет сегодня, 11 ноября, в Подгорице и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.

"Черногория - очень хорошая команда. Там много высококвалифицированных футболистов. У нас тоже хороший настрой на предстоящий матч. Мы собираемся показать хороший футбол и добиться положительного результата", - приводит слова игрока сайт КФФ.

В последующем подопечные Михала Билека сыграют в рамках Лиги наций с Албанией (15 ноября, на выезде) и Литвой (18 ноября, дома). С турнирным положением команды в группе 4 дивизиона С можно ознакомиться здесь.
Метки:
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Футбол Сборные
0
Сегодня 09:10
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