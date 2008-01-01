"Исламхана не отпустил клуб". Билек - о кадровых проблемах и товарищеском матче с Черногорией

Он состоится 11 ноября.

Фото: КФФ©
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Сегодня 08:51
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек надеется, что его подопечные продемонстрируют хорошую игру с Черногорией, несмотря на кадровые проблемы.

"У нас много проблем, восемь игроков не смогли приехать сюда, некоторые из них получили травму, у других коронавирус, а Исламхана не отпустил его клуб. Этот матч - подготовка к оставшимся играм в Лиге наций. Поэтому здесь 19 игроков и три вратаря. Кто будет играть с Черногорией - не знаю, скажу после следующей тренировки. Но мы хотим сыграть в хороший футбол с хорошим результатом, несмотря на то, кто выйдет на поле", - приводит слова тренера сайт КФФ.

Товарищеский матч между Черногорией и Казахстаном пройдет сегодня, 11 ноября, в Подгорице и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.
Метки:
Футбол Билек Михал Сборная РК по футболу Черногория
Футбол Сборные
0
Сегодня 08:51
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