"Исламхана не отпустил клуб". Билек - о кадровых проблемах и товарищеском матче с Черногорией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек
надеется, что его подопечные продемонстрируют хорошую игру с Черногорией
, несмотря на кадровые проблемы.
"У нас много проблем, восемь игроков не смогли приехать сюда, некоторые из них получили травму, у других коронавирус, а Исламхана не отпустил его клуб. Этот матч - подготовка к оставшимся играм в Лиге наций. Поэтому здесь 19 игроков и три вратаря. Кто будет играть с Черногорией - не знаю, скажу после следующей тренировки. Но мы хотим сыграть в хороший футбол с хорошим результатом, несмотря на то, кто выйдет на поле", - приводит слова тренера сайт
КФФ.
Товарищеский матч между Черногорией и Казахстаном пройдет сегодня, 11 ноября, в Подгорице и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.