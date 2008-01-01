"Результат важен". Тренер сборной Черногории выбрал футболистов на матч с Казахстаном

Главный тренер сборной Черногории Фарук Хаджибегич поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Казахстана. Его слова приводит официальный сайт Футбольного союза страны.

"Пусть это и товарищеский матч, но для нас он очень серьезен. Результат важен из-за очков, репутации нашего Футбольного союза, болельщиков и нас самих. Шанс будет предоставлен местным футболистам и тем, кто мало играет в зарубежных клубах. Я надеюсь на победу. Будем относиться к этой игре как к официальной.

У нас имеются определенные проблемы в составе из-за коронавируса, а также травм. Пока не могу сказать наверняка, но, возможно, с нами не будет Николы Вукчевича. Его медицинские тесты показали не самые хорошие результаты. Два или три наших игрока болеют коронавирусом, и завтра мы узнаем результаты их повторного тестирования. Эпидемия нанесла ущерб всем. Мы должны адаптироваться к ситуации и быть осторожными. Мы примем решение, когда у нас будет полный медицинский отчет о том, кто может участвовать. Затем мы пригласим игроков из местного чемпионата", - сказал Хаджибегич.

Напомним, матч Черногория - Казахстан пройдет 11 ноября в Подгорице.