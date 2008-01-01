Дебютант сборной Казахстана из европейского клуба заразился коронавирусом

Полузащитник брестского "Руха" Владислав Васильев не смог прибыть в расположение сборной Казахстана по футболу.

Причина отсутствия футболиста - положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт КФФ.

Напомним, в октябре Васильев дебютировал за сборную Казахстана в гостевом матче с Беларусью в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций. В той игре он вышел в стартовом составе.

Скорее всего, Васильев не сможет помочь сборной в ближайших матчах. 11 ноября Казахстан проведет товарищеский матч с Черногории, а затем две игры в Лиге наций - с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).

Ранее стало известно, что сборная Казахстана лишилась семерых футболистов, в том числе Бахтиера Зайнутдинова и капитана Бауыржана Исламхана, сдавщего положительный допинг-тест.