В КФФ сделали заявление по проваленному Исламханом допинг-тесту и потерях в сборной

Целый ряд ведущих игроков национальной команды не сможет принять участие в ближайших матчах, сообщается на сайте КФФ.

По причине травм в расположении сборной отсутствуют полузащитники Бахтиер Зайнутдинов, Серикжан Мужиков, Думан Нарзилдаев, а также игрок обороны Сергей Малый.

Проблемы со здоровьем могут вызвать пропуск запланированных игр защитником Темирланом Ерлановым и опорным хавбеком Асхатом Тагыбергеном.

Не сумеет помочь команде капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. У него обнаружили запрещенный препарат в рамках сдачи допинг-пробы после матча азиатской Лиги чемпионов. Игрок временно отстранен от официальных игр.

Полузащитник белорусского "Руха" Владислав Васильев тоже не прибыл в сборную Казахстана. Причиной отсутствия футболиста является положительный тест на COVID-19.

В качестве замены из резервного списка вызваны игроки средней линии Аслан Дарабаев и Юрий Перцух. Наряду с ними приглашен нападающий Тохтар Жангылышбай.

Зайнутдинов - колоссальная потеря для сборной Казахстана. Билеку придется сыграть в два форварда