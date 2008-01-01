Джаксыбеков обратился к сборной Казахстана перед матчами Лиги наций и высказался об отсутствии Зайнутдинова и Исламхана

Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков обратился к игрокам и тренерам национальной команды, сообщается на сайте КФФ. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Разговор прошел накануне отъезда сборной в Черногорию, где 11 ноября предстоит провести товарищеский матч. Затем Казахстан проведет заключительные встречи в группе Лиги наций - 15 ноября на выезде с Албанией и 18-го дома с Литвой.

Джаксыбеков выразил надежду, что казахстанские футболисты сумеют раскрыть весь имеющийся потенциал и сыграют с присущей им высокой самоотдачей.

"Впереди нас ждут непростая товарищеская встреча с авторитетной сборной Черногории, а также турнирные игры с готовыми к яростной борьбе конкурентами из Албании и Литвы.

Сегодня в мире не осталось откровенно слабых команд и мастерство наших соперников не вызывает сомнения, а их настрой требует уважения.

Уверен, игроки и тренерский штаб казахстанской сборной понимают степень ответственности как в турнирном плане, так и перед верными своим любимцам болельщиками.

Определенные коррективы в подготовительный процесс отечественных команд внесла пандемия, что вызвало пробел в клубной игровой практике и отразилось на выступлении наших представителей в еврокубках.

Перечисленные выше обстоятельства негативно повлияли на физическое и психологическое состояние игроков сборной Казахстана, неразрывно связанной с национальным клубным футболом.

После того как усилиями КФФ и ПФЛК возобновился чемпионат страны, определенное время потребовалось на решение возникших проблем и адаптацию футболистов к проведению соревнований в единой локации.

Тем не менее, постепенно наметился выход из наступившего кризиса. Не всем удалось набрать форму полностью, но ряд вполне достойных игр сборной Казахстана является свидетельством, что мы на верном пути.

Залогом тому служат состоявшиеся в первом круге Лиги наций победа нашей команды над мастеровитой сборной Литвы и боевая ничья с закаленными соперниками из Албании.

Поддержкой тому стал тот факт, что, несмотря на трудности нынешнего времени, Казахстанская федерация футбола, сумела изыскать возможность, чтобы сохранить жизнеобеспечение национальной сборной на должном уровне и создать достойные условия для подготовки команды.

К сожалению, не обошлось без потерь среди игроков основного состава. Не сможет помочь команде Бауыржан Исламхан, обеспокоенность вызывает травма, полученная Бахтиером Зайнутдиновым. От лица казахстанских болельщиков и специалистов хочу пожелать ему и другим, выбывшим из строя футболистам, благополучного выздоровления.

Знаю, что, невзирая на возникшие проблемы, сборная Казахстана сумеет проявить традиционную стойкость, пройдет предстоящие испытания достойно и продемонстрирует грамотный футбол. Удачи вам парни! Верим в победу!", - сказал Джаксыбеков.

Фото: КФФ©