Нападающий "Ордабасы" получил вызов в сборную Казахстана

Форвард шымкентского "Ордабасы" Тохтар Жангылышбай сегодня, 9 ноября, прибудет в расположение сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок уже успел улететь из Алматы к родным, в Караганду, однако после вызова в команду прилетит обратно в южную столицу.

27-летний нападающий неоднократно попадал в резервный список сборной, однако в окончательный состав Михала Билека в этом году не входил.

В текущем сезоне Жангылышбай сыграл 13 матчей в КПЛ, в которых забил один мяч и сделал одну одну результативную передачу. В минувшем сезоне на его счету восемь голов и пять ассистов.

Также Тохтар Жангылышбай в прошлом году стал автором самого красивого гола в сезоне. В социальных сетях его даже прозвали "казахским Златаном".

Напомним, ранее стало известно, что в расположение команды не прибыли семь футболистов.

11 ноября сборная Казахстан на выезде проведет товарищескую игру с Черногорией. Затем проведет два заключительных матча группового этапа Лиги наций - 15 ноября в гостях с Албанией и 18 ноября в Алматы с Литвой.