В сборной Казахстана нашли замену Зайнутдинову после удара коленом в голову

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек нашел замену полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову, который получил травму в матче РПЛ.

Как сообщает в своем Instagram журналист Айдын Кожахмет, место выбывшего игрока ЦСКА займет Юрий Перцух из "Астаны".

Напомним, ранее стало известно, что у Зайнутдинова, который получил удар коленом в висок, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В ЦСКА после этого заявили, что в сборную футболист не поедет.

Команде Казахстана же предстоит провести гостевую товарищескую встречу с Черногорией 11 ноября, а также два матча в рамках Лиги наций - с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).