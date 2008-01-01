Сборная Казахстана потеряла Зайнутдинова на ближайшие матчи

Сборная Казахстана по футболу не сможет рассчитывать на полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в ближайшем товарищеском матче с Черногорией и играх Лиги наций. Об этом сообщили в московском клубе.

Накануне Зайнутдинов был заменен в самом начале матча российской премьер-лиги с "Ростовом". Казахстанец получил удар коленом в голову от соперника и потерял сознание, после чего покинул поле на носилках.

"У Зайнутдинова выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды", - говорится в сообщении ЦСКА, отмечая, что казахстанец не поедет в сборную.

Напомним, 11 ноября сборной Казахстана предстоит товарищеская встреча с Черногорией на выезде, затем два матча в рамках Лиги наций - с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).