Зайнутдинов не поможет сборной Казахстана в товарищеском матче с Черногорией

Полузащитник ЦСКА
и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов
не сыграет в предстоящем товарищеском матче с Черногорией
, сообщает KazFootball.kz
.
Встреча пройдет 11 ноября в Подгорице.
Ранее медицинский блогер Sports.ru
Артем Рыженко так прокомментировал случай с травмой Зайнутдинова: "Возможно, сотрясение. В худшем случае перелом костей черепа, но маловероятно. Скорее всего, сотрясение. В зависимости от состояния - это несколько дней полного покоя. Затем постепенное возвращение".
При этом не отмечается, успеет ли казахстанец восстановиться к матчам Лиги наций с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).
Напомним, что Зайнутдинов в начале игры против "Ростова" получил коленом
в голову от соперника и потерял сознание, а позже был вовсе заменен. Игра завершилась
со счетом 2:0 в пользу "армейцев".