Зайнутдинов не поможет сборной Казахстана в товарищеском матче с Черногорией

Игра запланирована в Подгорице.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф©
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Сегодня 15:10
Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов не сыграет в предстоящем товарищеском матче с Черногорией, сообщает KazFootball.kz.

Встреча пройдет 11 ноября в Подгорице.

Ранее медицинский блогер Sports.ru Артем Рыженко так прокомментировал случай с травмой Зайнутдинова: "Возможно, сотрясение. В худшем случае перелом костей черепа, но маловероятно. Скорее всего, сотрясение. В зависимости от состояния - это несколько дней полного покоя. Затем постепенное возвращение".

При этом не отмечается, успеет ли казахстанец восстановиться к матчам Лиги наций с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).

Напомним, что Зайнутдинов в начале игры против "Ростова" получил коленом в голову от соперника и потерял сознание, а позже был вовсе заменен. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "армейцев".
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Россия Премьер-лига России Лига наций
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