Литва вызвала футболистов из немецких и бельгийских клубов на матч Лиги наций с Казахстаном

Тренерский штаб сборной Литвы по футболу определился с составом на заключительные матчи группового этапа Лиги наций сезона-2020/21.

Литва 11 ноября дома проведет товарищеский матч с Фарерскими островами, затем сыграет две выездные игры с Беларусью (15 ноября) и Казахстаном (18 ноября).

Состав сборной Литвы выглядит так:

Вратари: Дейвидас Микелионис ("Кауно Жальгирис", Литва); Томас Шведкаускас ("Ломмель СК", Бельгия); Эдвинас Гертмонас ("Жальгирис", Литва);

Защитники: Миндаугас Палионис ("Ян Регенсбург", Германия); Эгидиюс Вайткунас ("Кауно Жальгирис", Литва); Саулюс Миколюнас ("Жальгирис", Литва); Марк Бенета ("Заглембе", Польша); Эдвинас Гирдвайнис ("Юрдинген 05", Германия); Витас Гашпуйтис ("Паневежис", Литва); Роландас Баравикас ("Неа Саламина", Кипр); Доминикас Бараускас ("Ритеряй", Литва);

Полузащитники: Домантас Шимкус ("Жальгирис", Литва); Модестас Воробьевас ("Жальгирис", Литва); Юстас Ласицкас ("Вождовац", Сербия); Овидиус Вербицскас ("Тараз", Казахстан); Гратас Сиргедас ("Кауно Жальгирис", Литва); Арвидас Новиковас ("Эрзурумспор", Турция); Даниил Романовский ("Олимпик", Украина); Паулюс Голубицкас ("Горица", Хорватия); Викинтас Сливка ("Аполлон", Греция); Деймантас Петравициус ("Агилас", Испания); Таутвидас Элиошюс ("Паневежис", Литва); Эдгарас Уткус ("Монако", Франция); Линас Менелайтис ("Губбио", Италия);

Нападающие: Донатас Казлаускас ("Львов", Украина); Каролис Лаукжемис ("Хибернианс", Мальта); Гитис Паулаускас ("Ритериай", Литва);