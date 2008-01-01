Сборная Албании объявила состав на матч с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Албании Эдоардо Рея огласил список игроков, вызванных на заключительные матчи группового этапа Лиги наций против Казахстана и Беларуси, сообщает KazFootball.kz.

11 ноября команда проведет товарищескую встречу с Косово, после чего 15 ноября примет сборную Казахстана, а 18-го - Беларусь.

Вратари: Этрит Бериша (СПАЛ, Италия), Марко Молла ("Болонья", Италия), Альбан Ходжа ("Партизани", Албания).

Защитники: Эльсеид Хюсай ("Наполи", Италия), Мараш Кумбулла ("Рома", Италия), Берат Джимсити ("Аталанта", Италия), Рамен Чепеле ("Ганновер 96", Германия), Фредерик Весели ("Салернитана", Италия), Альби Дока ("Горица", Хорватия), Лоренц Траши ("Аль-Кадсия", Кувейт), Хисен Мемолла ("Диошдьер", Венгрия), Ардиан Исмайли ("Хайдук", Хорватия).

Полузащитники: Клаус Гьясула ("Гамбург", Германия), Амир Абраши ("Фрайбург", Германия), Линдон Селяхи ("Твенте", Нидерланды), Кязим Лячи ("Аяччо", Франция), Мюрто Узуни ("Ференцварош", Венгрия), Энис Чокай, Шериф Каллаку (оба - "Локомотив", Хорватия), Ильбер Рамадани ("Вайле", Дания), Ледиан Мемушай ("Пескара", Италия).

Нападающие: Рей Манай ("Барселона", Испания), Джакомо Вриони ("Ювентус", Италия), Армандо Броя ("Витесс", Нидерланды), Таулянт Сефери ("Янг Бойз", Швейцария), Беким Балай ("Штурм", Австрия), Сокол Чикалеши ("Акхисар Беледиеспор", Турция).