Переболевший коронавирусом форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на матчи Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

14 ноября команде предстоит сыграть с Францией, а 17-го - с Хорватией.

О заражении футболиста стало известно в середине октября. Он отбывал карантин в Италии и пропустил матч с "Барселоной" в Лиге чемпионов. А вернувшись на поле, оформил дубль в первом же матче чемпионата Италии со "Специей".