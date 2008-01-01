Новые-старые лица. Сборная Казахстана объявила состав на матчи Лиги наций и товарищескую игру с Черногорией

11 ноября сыграют товарищеский матч со сборной Черногории. Игра пройдет в Подгорице.

15 ноября состоится гостевая встреча в рамках Лиги наций против сборной Албании. 18 ноября подопечные Билека встретится со сборной Литвы в Алматы.

Начало учебно-тренировочного сбора нашей команды запланировано на 9 ноября.

Основной состав:

Вратари: Стас Покатилов ("Кайрат"), Дмитрий Непогодов ("Астана"), Мухаммеджан Сейсен ("Тараз");

Защитники: Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип (оба - "Кайрат"), Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко ("Астана"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба - "Тобол"), Александр Марочкин ("Кайсар"), Олжас Керимжанов ("Жетысу"), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы");

Полузащитники: Бауыржан Исламхан ("Аль-Айн", ОАЭ), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Исламбек Куат ("Химки", Россия), Айбол Абикен ("Кайрат"), Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев (оба - "Кайсар"), Владислав Васильев («Рух», Беларусь), Серикжан Мужиков ("Тобол");

Нападающие: Абат Аймбетов ("Кайрат"), Алексей Щеткин ("Астана"), Максим Федин ("Кайсар"), Сергей Хижниченко ("Ордабасы")

Резервный состав:

Вратари: Владимир Плотников ("Ордабасы"), Игорь Шацкий ("Тобол"), Данил Устименко ("Кайрат");

Защитники: Дмитрий Шомко ("Астана"), Александр Соколенко ("Кызыл-Жар"), Виктор Дмитренко ("Ордабасы");

Полузащитники: Юрий Перцух ("Астана"), Аслан Дарабаев ("Жетысу"), Азат Нургалиев ("Тобол"), Еркебулан Тунгышбаев ("Кайрат");

Нападающие: Айбар Жаксылыков ("Жетысу"), Тохтар Жангылышбай ("Ордабасы"), Бауыржан Турысбек ("Тараз"), Роман Муртазаев, Оралхан Омиртаев (оба - "Тобол"), Артур Шушеначев ("Кайрат").